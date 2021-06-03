Prof. Müftüoğlu: Hiç kimse "Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner" diye düşünmesin

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sonbaharı işaret ederek "Toplumsal bağışıklık kazanılırsa, aşılı olanlar maskelerini çıkarabilir" açıklamasının ardından, "Kimse kimseyi boşuna heveslendirmesin. Hiç kimse de 'Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner!' diye de düşünmesin" dedi.

Müftüoğlu, bugünkü yazısında, Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak maskelerin durumunu ele aldı.

Müftüoğlu, "Tabii ki aşılamada toplum bağışıklığına yetecek rakamlara ulaştığımızda çok ama çok daha fazla rahatlayacağız. Tabii ki o rakamları elde ettiğimizde daha çok buluşacak, daha çok ve sık konuşacak, hasret gidereceğiz. Ama bilelim ki 'maskesiz sohbetler' yalnızca açık havada ve yine mesafe kuralı gündemde tutularak yapılabilecek. 'Maskeler çöpe' diye bağırıp havaya zıplama zamanına gelince... O zamanı henüz bilmiyoruz ama '2022 başından önce pek mümkün değil' notunu da düşüyoruz" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN - Bakan Koca, sonbaharı işaret etti: Toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir