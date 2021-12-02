Prof. Müftüoğlu: Daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçtiğimiz kesin ama paniğe gerek yok

"Omicron’un 'S proteini/dikensi protein' yapısında oluşan yeni değişikliklerin o eski bilinen virüsü 'daha da bulaşıcı hale getirip getirmeyeceğini, hastalık yapma ve hastalığı ağırlaştırma gücünü etkileyip etkilemeyeceğini, onu aşılara karşı dirençli hale getirip getirmediğini^henüz bilmiyoruz. Neticede de 'sorulacak soruların sayısı çok, elimizdeki bilgiler ve alabileceğimiz yanıtların sayısı az olunca' endişelerimiz her gün biraz daha artıyor.

Görünen o ki 'aşılama' meselesini dikkatle sürdürdüğümüz ve güçlendirdiğimiz, 'maske, mesafe, hijyen üçlüsü'nü yeterince uygulandığımız takdirde bu yeni mutasyonu da bir şekilde savuşturacağız. Özetle daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçtiğimiz kesindir ama paniğe de gerek yoktur."

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