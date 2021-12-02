Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı: Omicron varyantı, Covid-19'u yok edecek, 'beklenen' mutasyon olabilir mi?

İyi senaryo: Zaman içinde hızlı biçimde, Omicron hâkim hale gelir ve daha az hastalık yaparsa yani virülansı düşük ise bizim iki yıldır beklediğimiz ‘sıradan bir enfeksiyona dönüşür’ senaryosu gerçekleşmiş olacak. Omicron her yere yayılacak ama ağır hastalığa ve ölümlere neden olamayacak. Aşılı ya da aşısız kişilerde ölüme neden olmazsa iyi senaryo gerçekleşmiş olacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Omicron’un Covid-19’u mevsimsel bir hastalığa çevirebileceği görüşü bir öngörü. İki senaryo var. Virüsün daha hızlı yayılıp daha kolay bulaşması virüse bir avantaj sağlıyor. Hızlıca yayılacak ve Delta’nın yerini Omicron alacak anlamına gelir" dedi.

Kötü senaryo: Ama eğer bu Mutasyon hızlı bulaşma özelliğini kazanmışken, virülansı da artmışsa yani hastalık oluşturma gücü değişmemiş ya da artmışsa, o zaman yeniden küresel bir dalgalanma ortaya çıkacak, hasta sayısı artacak, ölümler artacak demektir. Bu kötü senaryo.

Bu senaryolardan hangisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamamız için bilgiye ihtiyaç var. İlk gelen bilgilere göre, kliniğinin hafif seyrettiği görülüyor. Önümüzdeki bir-iki hafta içinde ne olacağı belli olacaktır. Bu mutasyon daha kolay bulaşacağı için maske, mesafe konusuna önem vermeliyiz, kapalı alanlara girmemeliyiz. Hatta her şey anlaşılana kadar her zamankinden fazla dikkat etmeliyiz.”

"Ölüm olmaması umutlarımızı yeşertiyor"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, de şunları söyledi:

“Bu varyantla ilgili halen bir ölüm bildirilmedi. Çok hızlı bulaştığını biliyoruz ama öldürücülükle ilgili elimizde veri yok. Bir kişinin hastalığa yakalanıp ağırlaşması ve sonunda ölmesi yaklaşık bir-iki ay sürebiliyor. Yani bu varyantın öldürücülük oranını anlamak için zaman gerekiyor. Virüslerin tabiatında mutasyonlar var. Ama bizim o varyanttan korkmamız için yaygın olup olmayacağını ve öldürücü olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Daha önce koronavirüste Sars ve Mers salgınları oldu. Mutasyonlarla tehlikesiz hale geldiler. Öldürücü olsa bile aşılanma oranı çok önemli. Aşılanırsak hastalığı daha hafif geçireceğiz.

Bu mutasyon hâkim varyant haline gelir ve mevsimsel bir hastalık haline dönerse, pandeminin hayatımızdan çıkma ihtimali olabilir. Covid-19 bizi her zaman şaşırttı, her zaman da şaşırtabilir. Şu an en büyük cesaret tedbirli olmaktır. Yapmamız gereken maske, mesafe kuralına sıkı sıkı sarılmaktır. Hastalığın çok hızlı bulaşıyor olması bizi temkinli ve tedbirli olmaya itiyor, ölüm olmaması ise umutlarımızı yeşertiyor.”