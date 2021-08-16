T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Prof. Müftüoğlu: Aşı kayıtsızlığı sorunları devam ettikçe, yarın Epsilon, öbür gün Gamma varyantlarını konuşacağımız kesindir

16 Ağustos 2021 08:33

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'e karşı aşı sorunları devam ettikçe yeni varyantların ortaya çıkacağını belirtti. 

Prof. Dr. Müftüoğlu, "Aşı kayıtsızlığı ve karşıtlığı sorunları devam ettikçe ne yeni vakaların ne de yeni varyantların ardı arkası kesilmiyor. Dün İngiltere menşeili Alfa varyantıyla uğraşıyorduk, bugün gündemimizde Hindistan kaynaklı Delta var. Ama yarın Epsilon, öbür gün ise Gamma varyantlarını konuşacağımız kesindir" ifadelerini kullandı. 

Yazının tamamı için tıklayın. 

osman müftüpoğludelta varyantıyeni varyant
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24