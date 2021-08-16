Prof. Müftüoğlu: Aşı kayıtsızlığı sorunları devam ettikçe, yarın Epsilon, öbür gün Gamma varyantlarını konuşacağımız kesindir

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'e karşı aşı sorunları devam ettikçe yeni varyantların ortaya çıkacağını belirtti.

Prof. Dr. Müftüoğlu, "Aşı kayıtsızlığı ve karşıtlığı sorunları devam ettikçe ne yeni vakaların ne de yeni varyantların ardı arkası kesilmiyor. Dün İngiltere menşeili Alfa varyantıyla uğraşıyorduk, bugün gündemimizde Hindistan kaynaklı Delta var. Ama yarın Epsilon, öbür gün ise Gamma varyantlarını konuşacağımız kesindir" ifadelerini kullandı.

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