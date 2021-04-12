Prof. Müftüoğlu: 4 haftalık tam bir kapanmanın mevcut yangını kontrol altına almada tam bir 'itfaiye etkisi' sağlayacağı kesin

Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, "Şunu iyi bilelim: 4 haftalık tam bir kapanmanın mevcut yangını kontrol altına almada tam bir 'itfaiye etkisi' sağlayacağı kesindir. Ne var ki 4 hafta süreyle uygulanması zorunlu olan böyle bir tam kapanmanın da bize yetmeyeceğini bilmeli. O dört haftalık tam kapanmadan sonra da en az 3-4 hafta sürecek bir 'kademeli açılma' sürecinin de bizi bekleyebileceğini bir kenara not etmeliyiz" dedi.

Prof. Müftüoğlu, "Ayrıca içinde bulunduğumuz şartlar ne 'ekonomik' ne de 'sosyal' olarak zaten tam bir kapanmaya imkân vermiyor. Bu nedenle de 'olmayacak duaya amin demeyi' bir kenara bırakıp 'uygulanabilecek çözümler'e bakmamızda fayda var. İşte tam da bu noktada 'Mademki tam ‘kapanma’ olmuyor, bari ‘kapatma’ sürecini devreye sokalım' alternatifini tartışmamızda fayda var. NETİCE ŞUDUR: Kanaatime göre Ramazan ayı ve onu takip eden bayram süresince etkili ve akılcı bir 'kapatma' organizasyonu şu anda bize en uygun çözüm gibi görünüyor" görüşünü savundu.