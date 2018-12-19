Prof. Metin Sözen'e 'Anadolu'dan Büyük Şükran' Ödülü

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"Sonsuz Şükran Köyü Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü"nün bu sene Prof. Dr. Metin Sözen’e verilmesi kararlaştırıldı.

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde “sanatçı köyü” olarak kurgulanan ve geleneksel kerpiç evleriyle özgün Anadolu mimarisinin örneklerinden birini veren Sonsuz Şükran Köyü, İstanbul’daki Fransız Sokağı’nın da kurucusu olan Mehmet Taşdiken öncülüğünde 2010 yılında kuruldu.

Kuruluşundan bu yana festivallere ve buluşmalara ev sahipliği yapan köyde yaşamın etkin bir biçimde sürdürebilmesi için kurulan Sonsuz Şükran Köyü Derneği, bu etkinlikler kapsamında geçen yıldan itibaren kültür ve sanat alanında yetkin bir kişiye “Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü” veriyor.

250 kültür ve sanat insanının oy birliğiyle "Sonsuz Şükran Köyü 2018 Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü"nün Prof. Dr. Metin Sözen’e verilmesi kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Metin Sözen, ödülünü 22 Aralık Cumartesi akşamı Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde (BKSM) düzenlenecek ödül töreninde alacak. BKSM’de 19:00’da başlayacak kokteyden sonra saat 20:00’de başlayacak törende Prof. Dr. Metin Sözen’e ödülü takdim edilecek.

Metin Sözen kimdir?

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Metin Sözen, 1936 yılında Elazığ'da doğdu. Antalya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden (1959) mezun oldu. Üniversitede bitirdiği bölümün Türk-İslâm Kürsüsü'ne asistan oldu. Aynı yerde doktorasını verip (1967) doçentliğe (1972) ve profesörlüğe (1979) yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı.

TRT’de yayınlanan bazı programların hazırlanmasına katkılarda bulundu. 1984 yılında TBMM Başkanlığı Kültür-Sanat Danışmanlığı'na atanarak Millî Saraylar’a bağlı tarihî köşk ve saraylarla ilgili onarım ve tanıtım çalışmalarını yönetti.

Ünlü Türk mimarlar ve mimarlık tarihi üzerine incelemeler yaptı. İTÜ’de öğretim üyeliği yapan, Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulan ÇEKÜL’ün başkanlık görevini de üstlenen Sözen, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde olan Bilim ve Değerlendirme Kurulu başkanlığını da yürüttü.

BAŞLICA ESERLERİ: Anadolu Medreseleri (1970), Anadolu’da Kentler (1971), Diyarbakır’da Türk Mimarisi (1971), Türk Mimarlığı’nın Tarihsel Gelişimi (1980), Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi (1981), Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Sanatı (1983), Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (1984), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü (Uğur Tanyeli ile, 1986), Sinan, Architect of Ages (Yüzyılların Mimarı Sinan, 1988).

BAŞLICA BELGESEL FİLMLERİ: Anadolu’da Konutun Öyküsü (1984), Kültürlerin Yeşerdiği Ülke Türkiye (1984), Bin Türlü Mavi Akar Boğaziçi'nden (1987), Eski Konaklar - Yeni Konaklar (1988), Suyla Gelen Kültür (1988).