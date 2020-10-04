Prof. Mehmet Ceyhan'dan 'Koronavirüs'e karşı karbonatlı gargara' öneren Prof. Karatay'a tepki: Artık halk da yalan olduğunu biliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalından aranarak, Prof Dr. Canan Karatay’ın sağlık çalışanlarının karbonatla gargara yaparak korunması gerektiğine dair yaptığı açıklamanın sorulduğunu belirtti.

Ceyhan, “Artık halk da bunun yalan olduğunu biliyor, bu insanlar gündeme gelmek için bunları uyduruyor dedim. 'Halk merak ediyor' dediler. Oysa halk merak etmiyor. Merak etmesi için uğraşmayın lütfen” ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kanaldan aradılar. Artık pek sesi çıkmayan birinin karbonatla gargaranın Koronavirüs'ü öldürdüğünü söylediğini, benim buna ne diyeceğimi sordular. 'Artık halk da bunun yalan olduğunu biliyor, bu insanlar gündeme gelmek için bunları uyduruyor' dedim. 'Halk merak ediyor' dediler. Oysa halk merak etmiyor. Merak etmesi için uğraşmayın lütfen.Bu saçmalıkları haber yaparken lütfen düşünün. Sağlık çalışanları canını verirken, güvenlik görevlileri ve diğer basın çalışanları yaşamlarını tehlikeye atarken, sizden de beklenen tek bir şey var. Siz de halkı doğru bilgilendirmek için en az bizim kadar emek verdiniz. Şimdi halkın önlemlere uymamasına ve salgının artmasına neden olacak böyle yanlış olduğunu bildiğini haberler yapmayın lütfen. Bu kadar bilimsel gelişmelerden ve bilgi birikimden sonra tuzlu suyla karbonatla gargara, kelle paça ile salgının önleneceği yalanlarıyla halkın yanıltıldığı günlere geri dönmeyelim. İleri gideceğimize taş devrine geri dönmeyelim.”

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