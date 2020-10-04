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Koronavirüs

Prof. Mehmet Ceyhan'dan 'Koronavirüs'e karşı karbonatlı gargara' öneren Prof. Karatay'a tepki: Artık halk da yalan olduğunu biliyor

04 Ekim 2020 22:53

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, "Karbonatlı suyla gargara yapın" önerisine tepki gösterirken, ''Tuzlu suyla, karbonatla gargara, kelle paça ile salgının önleneceği yalanlarıyla halkın yanıltıldığı günlere geri dönmeyelim" dedi.

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