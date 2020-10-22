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Koronavirüs

Prof. Mehmet Ceyhan: Covid-19'un vakalarda belirtisiz seyretme oranı ülkeden ülkeye değişmez

22 Ekim 2020 18:45

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 vakalarının belirtisiz gösterme oranının ülkeden ülkeye değişmeyeceğini, farklılığın belirtisiz vakalara test yapma oranından kaynaklandığını ifade etti. 

Koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı bilgilendirmelerle sık sık gündeme gelen Prof. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de temmuz ayından beri günlük Covid-19 tablosuna dahil edilmeyen asemptomik vakalarla ilgili paylaşım yaptı. 

Prof. Ceyhan, Twitter hesabından şunları yazdı: 

"Covid-19'da belirtisiz (asemptomik) seyretme oranı ülkeden ülkeye değişmez. Yani ABD'de yüzde 90, Türkiye'de yüzde 30 olmaz. Farklılık belirtisiz vakalara test yapma oranınızdan kaynaklanır. O bizde de yüzde 90'dır yani." 

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