Prof. Mehmet Ceyhan: Covid-19 için önerilen ilaçlar kullanılmalı

Koronavirüs hastalığını evde hafif atlatan bazı vatandaşlar, tedavi için verilen ilaçları çeşitli gerekçelerle kullanmakta tereddüt ederken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bunlar daha önce başka hastalıklarda denediğimiz bunda da etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçlar. Eğer bu ilaçlar önerilmişse kullanmaları lazım insanların" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, erken dönemde ilaç kullanımının önemine değindi. Bakan Koca, nisan ayında zatürre oranının yüzde 30'lara yakın olduğunu şu an ise yüzde 3,4 olduğunu belirterek,10 kat azaldığını söyledi. Bakan Koca, zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebinin önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar olduğunu belirterek, "Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını özellikle söylemek istiyorum" dedi.

"İlacın nasıl bir fayda sağlayacağı daha iyi anlatılmalı"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hekim kontrolünde ve hekimin önerisi ile verilen ilaçların kullanılması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlar başka ülkelerde bu ilaçların kullanılmadığını görüyor. Aslında birbirlerinden farkı yok. Başka ülkelerde kullanılan ilaçlar bizim kullandıklarımızdan iyi değil. Böyle bir genelleme yapıp 'hiç kimse o ilaçları kullanmasın' ya da 'herkes kullansın' deyince sıkıntı doğuyor. Bunun iyi anlatılması lazım. Bu ilacı neden almasının önemli olduğunu, onda nasıl bir fayda sağlayacağını iyi anlatmak lazım" dedi.

"Şu anda başka bir ilaç olmadığı için kullanmak zorunda kalınıyor"

Prof. Dr. Ceyhan, "Şunu kabul etmek lazım ne remdesivir, ne favipiravir, ne de sıtma ilacı bunların hiç birinde, kontrollü, büyük sayıda vaka içeren çalışmalar ile kesin etkili olduğuna dair veri yok. Zaten onun için dünya bu virüse etkili bir ilaç bulmaya uğraşıyor.



Bunlar daha önce başka hastalıklarda denediğimiz bunda da etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçlar. Şu anda başka bir ilaç olamadığı için elimizde, çok düşük bir etki olacaksa bile kullanmak zorunda kalınıyor. Öyle değerlendirip eğer bu ilaçlar önerilmişse kullanmaları lazım insanların" ifadesini kullandı.