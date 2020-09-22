Prof. Levent Akın, Bilim Kurulu'nun okulların açılmasındaki tedirginliğini paylaştı: Ulaşım sırasında servislerde bulaşma fazla olabilir

Türkiye’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 6.5 ay gibi bir süre kapalı kalan okullar dün itibarıyla açıldı. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri velilerin pandemi korkusunun gölgesinde dün okulları doldurdu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın, sınıf ve okullarda kontrollerin sık yapıldığını söylerken ulaşım sağlanırken bazı sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çekti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Prof. Akın’ın okullarla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Bilim Kurulu üyesi de olan, bugüne kadar alınan yasaklar ve gevşetmelere ilişkin kurulun etkin isimleri arasında bulunan Prof. Dr. Akın, şu dikkat çeken veriyi paylaştı:

“Çin ve ABD’de okul çağındaki çocuklarda ilk başta düşüktü. Son dönem ise artıyor. Demek ki grip gibi tüm yaş gruplarında aynı oranda görülüyor. Grip gibi yaşamın bir yerinde olacak, ne zaman duracağına ilişkin de süre belirtmemizin imkanı yok…”

Durum böyle ise okulların salgının yaygınlaşmasında etkisi olmayacak mı?

Prof. Dr. Akın, bir etkisinin olacağını reddetmedi, “Ama beklenildiği kadar olmayacak gibi görünüyor” deyip ekledi:

“Bütün gözlemlerimiz ve araştırmalarımız gösterdi ki çocuklar maske konusunda çok daha dikkatli. Onlara uygun bir şekilde maskeyi kullanmaları gerektiği, bunun ailesinin sağlığı için de gerekli olduğu anlatıldığında çocuk maskesini kesinlikle çıkarmıyor.”

Karşılıklı iki kişinin maskeli olması durumunda bulaşma etkisinin çok düşük kaldığını anımsattı.

“Tedirginliğimiz ulaşım sırasında sorunla karşılaşacağımız noktasında” dedi ve gerekçesini şöyle anlattı:

“Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.”

Durumun nasıl seyrettiğini görmek için de 10 gün izlemek gerektiğini belirtti.