Prof. Kuzu, Perinçek'i eleştirirken Ermenilerden 'nefret'ini de ifşa etti!

Ermeni katliamının 100. yıl dönümü olan 24 Nisan 2015 yaklaşırken, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu'nun Ermenilere yönelik nefret söylemi içeren mesajı tepki çekti.

Burhan Kuzu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Suriye ziyaretini eleştirirken "Sözüm ona demokrat geçinen bir grup utanmadan,sıkılmadan Esat gibi bir caniyi ziyaret etti.Yuh olsun size.Sırf Hükümete inat bu yapılır mı? Doğu Perinçek,bir taraftan sözde Ermeni Soykırım iddiasına karşı çıkıyor,öte yandan Esat gibi Ermeni hamisi bir alçağı ziyaret ediyor.Yuhhhh" ifadelerine yer verdi.

Kuzu'nun 'Ermeni hamisi alçak' şeklindeki ırkçı ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekti.