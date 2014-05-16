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Burhan Kuzu'nun tweetlerine tepki

Burhan Kuzu: Dünyada hiç bir ülkede bu tür toplumu deriden sarsan olaylar aralıksız 24sat canlı yayınla verilmez

16 Mayıs 2014 08:46

AKP Milletvekili Burhan Kuzu'nun Soma'da meydana gelen maden faciasının ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepki çekti.

İşte Kuzu'nun eleştirilen tweetlerinden bazıları:

"Kimi fırsatçı alçaklar "Soma olaylarını protesto" ediyoruz diyerek bir çok yeri savaş alanına çevirdi.Şehitlerimize zerre kadar saygıları yok."

"Türkiye'de Basın özgürlüğünü en son sıralarda gösteren malum Basın Klübü, gelsin de bu acı olayın bile ne maksatla verildiğini görsün."

"Basının bir bölümü üç gündür Soma acımızı tıpkı gezi olaylarında yaptıkları alçaklık gibi toplum barışını bozacak biçimde veriyor.Basın!!!!!"

"Bazı ölü soyucular ve kimi kazmalar ne yazsak anlatamıyorlar.Onlar için ne kadar şehit çıkarsa o kadar bu alçaklara adeta fırsat doğacak.ABV"

"Dünyada hiç bir ülkede bu tür toplumu deriden sarsan olaylar aralıksız 24sat canlı yayınla verilmez.Sorumlu Basın böyle zamanda anlaşılır."

"Soma'da gelen siyasilere karşı tepki gösterenler kesinlikle şehit yakınların değil,oraya özellikle provokasyon için gelen bazı vampirlerdir."

"Bazı alçaklar acı-ölüm demeden ve de utanmadan Soma'ya gelerek şehitlerimiz üzerinden siyaset yapıp tahrik ediyorlar.Pes doğrusu"

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