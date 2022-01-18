Prof. Kurugöl: Hastalığa yakalandıktan 7 gün sonra HES kodum risksiz, test sonucum pozitifti

"Temaslı kişiler için de karantina kaldırıldı, örnek alınmayacak. Semptomu olmayan herhangi bir kişiden de örnek alınmayacak. Son çıkan kararla ise aşısız kişilerle ilgili tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak hemen ertesi gün, hava yoluyla ilgili PCR talebi geri getirildi. Ben de herkes gibi tüm kısıtlamaların kaldırılmasını, bir sağlık personeli olarak salgının bitmesini istiyorum ama 'bitti' demekle pandemi bitmiyor. Şu an önlemlerde yapılan değişiklik gerekli miydi? Bilimsel bir gerekçe var mıydı? Cevabım 'Hayır'. Hasta kişilerde eskiden 10 günlük karantinanın ardından test yapılıyordu. Bu süre şimdi 7 güne indirildi ve test yapılmaksızın günlük yaşama geri dönülüyor. Kendimden örnek vereyim. 7 gün sonrası HES uygulamamda risksiz grupta görünüyorum. Bir alışveriş merkezine, sinemaya veya tiyatroya gidebilirim. Ancak bulaş riskim olabileceğini düşünerek test yaptırdım. Sonucunda da pozitif olduğumu gördüm. Benim bildiğim çevremde böyle onlarca örnek var."