Prof. Kurugöl: Gerçek vaka sayısı test ile saptandan 5 ila 20 kat daha fazla; günlük 200 bin kişi enfekte oluyor

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka artış hızının kaygı verici olduğunu belirterek, günlük 200 bin kişinin enfekte olduğunu vurguladı ve "Bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz" dedi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç'e konuşan Prof. Dr. Kurugöl, günlük ortalama 40 bin vaka olduğunu hatırlatarak, "Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin verilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi ki, gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından 5 ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak, ülkemizde 40 bin vaka saptandığına göre, günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demektir. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir. Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından habersiz aramızda dolaşıyor" dedi.

Prof. Kurugöl, "Önlemleri sıkılaştırmak için ramazana kadar beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz. Yoğun bakımlarda doktorlar hastayı seçerek almak zorunda kalırlar. Ölüm sayısı yükselir. Bundan endişe duyuyorum. Şu anda bekleyip görülecek vakit değil, hızla hareket edilecek vakit" diye konuştu.