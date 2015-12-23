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Çevre

Prof. Kadıoğlu: Keşan için sağlık alarmı verilmesi gerekiyor!

Edirne'nin Keşan ilçesi, Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın ölçümlerine göre Türkiye'nin en kirli havasına sahip

23 Aralık 2015 23:11

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçümlerine göre, Türkiye’nin en kirli havasına sahip olan Edirne’nin Keşan ilçesindeki durumu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ilçede sağlık alarmı verilmesi gerektiğini söyledi. "Edirne Keşan’da kükürt dioksit (SO2) şuan 2746 ug/m3" diyen Kadıoğlu, "Türkiye hava kalitesi yönetmeliğine göre 1101’den sonra sağlık alarmı verilmesi gerek" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçümlerine göre, Türkiye’de en kirli havaya sahip yerleşim bölgesi Edirne’nin Keşan İlçesi olarak belirlendi. Keşan’da son yıllarda alınan önlemlere rağmen hava kirliliğinin önüne geçilemedi.

 

İlçede oturanlar yoğun kükürt gazı nedeniyle nefes almakta bile güçlük çekiyor

 

Yakıt olarak linyit kömürünün kullanıldığı ilçede özellikle akşam saatlerinde aynı anda yakılan kalorifer ve sobalar nedeniyle kente adeta sis çökerken, bu ilçede oturanlar yoğun kükürt gazı nedeniyle nefes almakta bile güçlük çekiyor. İlçede hava kirliliği nedeniyle solunum yetmezliğine bağlı hastalıklarda ise artış gözleniyor. 

Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nun Keşan’da dün gece elde ettiği verilere göre kükürt dioksit (SO2) uyarı eşiği 500 mikrogram/metreküp olduğu halde bu değer gece yarısı yaklaşık 7 katı olan 3 bin 396.5 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter hesabından Keşan’daki hava kirliliği ölçüm değerlerini paylaşarak, "Edirne Keşan’da kükürt dioksit (SO2) şuan 2746 ug/m3! Bu inanılmaz yüksek bir rakam. ABD’de alarm sınırı 300 !!!, Keşan’da SO2 seviyesi 2746, Türkiye hava kalitesi yönetmeliğine göre 1101’den sonra sağlık alarmı verilmesi gerek" yorumlarında bulundu. 

 

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