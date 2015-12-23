İşte havası en kirli ilçeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ölçümlerine göre Türkiye’de en kirli hava Edirne’nin Keşan İlçesi olurken, İstanbul’un ilçelerinde hava genelde “iyi-orta” düzey sınıfında yer aldı.

Habertürk Gazetesi'nden Deniz Çiçek'in haberine göre, kış aylarıyla birlikte özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu yerleşim yerlerinde hava kalitesinde düşüş ve hava kirliliği gözlenmeye başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde 195 noktada hava kalitesi ölçümü yapıyor. Bu sayı önümüzdeki yıl 330 noktaya çıkarılacak. Ölçümlerde partikül, azot oksit ve karbonmonoksit gibi değerlere bakılıyor.

Son ölçümlere göre, Türkiye genelinde hava kalitesi “iyi-orta” düzeyde. Hava kirliliğinde en riskli yer ise Edirne’nin Keşan İlçesi. Keşan’ın havası “tehlikeli” sınıfında yer alıyor. Bakanlık, ilçede acilen doğalgaza geçilmesi uyarısında bulundu.

İstanbul’un havası ise 20’den fazla noktada ölçülüyor. Kentin havası genel olarak, “iyi-orta” düzeyde... Ancak Yenibosna’nın havası alarm veriyor. Bakanlık, buradaki “sağlıksız” hava konusunda valilik ve belediyeyi uyararak, önlem alınmasını istedi.

Bölgenin, çanak şeklinde olmasının yanı sıra, küçük sanayi tesislerinin varlığı nedeniyle kirli bir havaya sahip olduğu saptandı. Kadıköy ve Esenler gibi ilçelerin havası ise “hassas” düzeyde...

Düzce, Soma ve Burdur

Türkiye genelinde havası “sağlıksız” olan diğer bölgeler ise Düzce, Manisa Soma ve Burdur. Düzce’nin sanayi tesisleri, Burdur ve Soma’nın da ısınma kaynakları nedeniyle hava kirliliği sorunu yaşadığı belirtildi.

Ankara’nın havası “orta” düzeyde

Ankara’nın 8 ayrı noktada ölçülen havası da “orta” düzeyde bulundu. İzmir’de de 8 ayrı noktada hava ölçümü yapılırken, kimi ilçelerin havası “orta”, kimisi ise “hassas” düzeyde çıktı. Güzelyalı ve Alsancak’ın havası ise “temiz”.

Yetkililer, “Belediyeler ve valilikler hava kalitesi verilerini takip etsin ve kirlilik görünce gereken önlemleri alsın. Vatandaşın temiz hava hakkı korunmalı. Çukur bölgelerde doğalgaza geçiş sağlansın” dedi.

“Devasa binalar yüzünden hava dağılmıyor”

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu, “Çevre Bakanlığı, sonuçları şeffaf şekilde paylaşıyor. Çözüm yerel yönetimlere düşüyor. Ankara ve İstanbul’un havasında trafik kaynaklı bir kirlilik artışı var. Belediyeler tarafından dağıtılan kömürler de kaliteli olmalı. Sıcaklık farkı ve hava akımını kesen devasa binalar nedeniyle kirlilik dağılmıyor” dedi.

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Toros ise “Son aylarda İstanbul’da sanayi, trafik ve ısınma kaynaklı kirlilik etkili oluyor. Hafriyattan kaynaklı kirlilik de var. Ama kirliliğin yoğun hissedilmesinin sebebi, Türkiye genelindeki yüksek hava basıncı. Yüksek basınç olunca, hava kirliliği birikiyor. Rüzgâr olmayınca ve sıcaklık artınca hava hareket edemiyor” yorumunda bulundu.