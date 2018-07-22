Prof. Kaboğlu: Yargıtay'ın Berberoğlu kararı, seçme ve seçilme hakkının özünü zedelemektedir

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CHP İstanbul Milletvekili Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararı değerlendirdi.

Kaboğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin CHP milletvekiliyken yargılandığı ‘MİT TIRları davası’ kapsamında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 13 aydır tutuklu bulunan Berberoğlu’nun ‘dokunulmazlık nedeniyle davayı durdurma başvurusu’nu reddetmesinin 'seçme ve seçilme hakkının özünü zedelediği’ değerlendirmesinde bulundu.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair açıklamada bulunan Kaboğlu, “Tutuklu Enis Berberoğlu, yeniden seçildiği için serbest bırakılmalıdır. Anayasa maddesinin 83/4’ünde açık düzenlemesi karşısında geçici 20. Madde, genel ve özel hüküm ayrımı yapılarak uygulanamaz” dedi.

Ne olmuştu?

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gelmişti. Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından 26. Dönem’de milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğinin geçici madde olmasına dayanarak davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etmişti.

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Yargıtay 16. Ceza Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi ve kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” ifadesine yer verildi.

Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı açıklamada, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurmuştu. Berberoğlu'nun haberleşmeyi kesme kararı ailesi, avukatları ve eski/yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de kapsıyor.

Anayasa Madde 83/4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımını işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.