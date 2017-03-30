Prof. İştar Gözaydın tahliye edildi

‘FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. İştar Gözaydın'ın tahliye edilmesine karar verildi.
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un aktardığına göre, mahkeme Prof. Gözaydın için hazırlanan iddianamenin kabulü kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye kararı verdi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini 12 Eylül 2017 olarak belirledi.
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