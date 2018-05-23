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Prof. Günday: Demirtaş'ın tahliye istemini reddeden karara yazılan karşı oyu okuduğumda, "Got sei dank*, Ankara'da da hakim varmış" dedim...

Demirtaş'ın tahliyesinin reddi kararına karşı çıkan hâkim, 6 sayfa gerekçe yazmıştı

23 Mayıs 2018 19:54

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin en önemli idare hukuku profesörlerinden Metin Günday, HDP’nin 4 Kasım 2016'da gözaltına alınarak yaklaşık 19 ay önce tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi reddi kararına yazılan karşı oyu okuduğunda “Got sei dank*, Ankara'da da hakim varmış” dediğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Günday, “Demirtaş'ın tahliye istemini reddeden kararına yazılan karşı oyu okuduğumda, ‘Got sei dank, Ankara'da da hakim varmış’ dedim” ifadesini kullandı.

"Yazılan 7 sayfa değil, esas talebini 3 cümleyle red eden hakimlerin yazdığı karşı oydur

Günday’ın tweet’ini Twitter’da yeniden paylaşan Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da “Tahliye talebi sonrası basın açıklamasında 'umarım bize Ankara’da da hakimler var dedirtirler' dedim. Şimdilik hakim var. Ama hakimlerin olduğunu da biliyoruz. Bize göre, yazılan 7 sayfa değil, esas talebimizi 3 cümleyle red eden iki hakimin yazdığı karşı oydur” yorumunda bulundu.

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