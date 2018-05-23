Selahattin Demirtaş: Zafer bir adım ötede duruyor; artık ezilmenin değil, kazanmanın zamanıdır

HDP’nin aday tanıtım toplantısının gündeminde, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması vardı. Toplantıya bir mesaj gönderen Demirtaş, adaylara demokrasi yürüyüşünde önemli sorumluluk üstlendiklerini hatırlattarak, 24 Haziran’ın bir dönüm noktası olduğunu söyledi. "Binbir emekle, bedelle biriktirilen umutları bu seçimde kalıcı bir kazanıma dönüştürmek için yarından itibaren sokaklarda, meydanlarda olacaksınız" diyen Demirtaş, Artık ezilmenin değil, kazanmanın zamanıdır. Zafer bir adım ötede duruyor" ifadesini kullandı.

HDP, 27. dönem için gösterdiği milletvekili adaylarını dün (22 Mayıs 2018) Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki törenle tanıttı. Tanıtım toplantısında Ankara’dan aday gösterilen aktivisit Veli Saçılık ile Hatay’dan aday gösterilen Barış Atay’a partililer tarafından yoğun ilgi gösterildiği gözlendi. Toplantı HDP’nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan seçim şarkılarının tanıtılmasıyla başladı.

Tanıtım toplantısında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın da mesajı okundu. Demirtaş mesajında “Türkiye halklarının eşit ve adil bir yaşamı birlikte var etme mücadelesinin kritik bir noktasında HDP ile beraber siyasi mücadeleye omuz verme duruşunuz, emin olun ki tüm ezilenlerin kaderini değiştirme potansiyeline sahiptir” dedi.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesini HDP’de milletvekili adayı olarak sürdürmeye karar vermiş olan siz değerli arkadaşlarım; Bu onurlu, cesur ve şerefli kararınızdan dolayı sizleri kutluyor, hepinizi sevgiyle ve coşkuyla selamlıyorum.

Türkiye halklarının eşit ve adil bir yaşamı birlikte var etme mücadelesinin kritik bir noktasında HDP ile beraber siyasi mücadeleye omuz verme duruşunuz, emin olun ki tüm ezilenlerin kaderini değiştirme potansiyeline sahiptir.

Tek adam rejiminin faşizan uygulamaları altında inleyen topluma nefes aldıracak, demokrasi yürüyüşünde engelleri ortadan kaldıracak önemli bir sorumluluk üstlendiniz.

Uzun yıllardır devam eden siyasi mücadelemizde, 24 Haziran seçimleri artık bir dönüm noktasıdır. Binbir emekle, bedelle biriktirilen umutları bu seçimde kalıcı bir kazanıma dönüştürmek için yarından itibaren sokaklarda, meydanlarda olacaksınız. Eminim ki, gideceğiniz her yerde yoksul halkımızın, gençlerin, kadınların, emekçilerin büyük ilgisiyle, sevgisiyle karşılanacaksınız. Çünkü sizler en zor zamanda 'Kral çıplak' demeyi başarmış olan halk temsilcilerisiniz. Faşizme karşı direnişin, dik duruşun sembollerisiniz. Her birinizin, bu değerli misyonu layıkıyla temsil edeceğinden kuşkum yoktur.

Parti disiplini, HDP’nin ortak demokratik ilkeleri ve büyük bir sorumluluk bilinciyle, her yerde örgütlü hareket ederek rakiplerimizin hasretle beklediği hatalara düşmeden, barışın ve kardeşliğin ortak diliyle kampanyanın yükünü sırtlayacaksınız.

Sizleri buradaki hücremizden sevinçle, heyecanla ve gururla izliyor olacağız. Ezilen halklarımızın yiğit evlatları, kadınları ve erkekleri olarak bütün topluma umudun sıcaklığını taşıdığınızı gördükçe bizim hücremiz de aydınlanacak, her adımınızla onur duyacağız.

Artık ezilmenin değil, kazanmanın zamanıdır. Zafer bir adım ötede duruyor ve uzanıp onu alacak kadrolar artık sizlersiniz. Büyük bir özgüvenle sahaya çıkın. Zaten içinde yaşadığınız halklarımızla bütünleşin ve 24 Haziran akşamı bütün ülkeye, o muhteşem demokrasi zaferini armağan edin.

Biliyorum ki bunu yapabilirsiniz. O halde yolunuz açık olsun. Hepinizi tekrar kutluyorum. Abdullah Zeydan arkadaşımla birlikte sizlere buradan selam ve sevgilerimizle birlikte, özlemlerimizi, başarı dileklerimizi gönderiyoruz.

Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız!"

"Demirtaş’ı bırakın"

Daha sonra HDP Eş Genel Başkanları Pervin Budan ve Sezai Temelli kürsüye birlikte çıktı. Buldan, “Buradan Cumhurbaşkanı’na, Yüksek Seçim Kurulu’na ve yargıya çağrıda bulunuyoruz: Bu adaletsizliğe, bu zulme son verin. Demirtaş’ı özgür bırakın. Diğer adaylar hangi koşullarda kampanya yürütüyorsa, Demirtaş’ın da aynı imkânlara ve koşullara sahip olması gerekir. Bunu engellemek, onu rehin tutmak gayri meşrudur, hukuki değildir, ahlaki değildir” diye konuştu.

"Yalancıları, yolsuzluk müptelalarını süpürüp tarihin çöplüğüne atacağız”

Temelli de HDP'nin seçim bildirgesiyle, hakikatin sesi olduğunu, demokrasi ve barış mücadelesi kararlılığını, karşı manifestosuyla açıkladığını ifade etti." Cumhurbaşkanı adayıyla, milletvekilleri adaylarıyla Türkiye’yi değiştirmeye geliyoruz! Senle bizlerle değişir, değiştireceğiz, yeni yaşamı birlikte kuracağız" sözlerini sarf eden Temelli, "Yalancıları, yasakçıları, yolsuzluk müptelalarını süpürüp tarihin çöplüğüne atacağız” diye konuştu.

Temelli, Cumhur ittifakının kendi tabanlarından oy isteyecek hale geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Partimizin ise böyle bir “ya tabanımız bize oy vermezse” kaygısı yok. Çünkü bizler bir gün öyle bir gün böyle diyerek halkımızın, toplumun güvenini sarsmadık, kimsenin yüzünü kara çıkarmadık. O yüzden bırakın metal yorgunu olmayı, çelik gibi inadımızla seçime hazırız, barajı yıkmaya geliyoruz."

Konuşmaların ardından HDP’nin milletvekilleri adayları bölgelere ayrılarak platforma çıkarak partilileri selamladı. Aday tanıtım toplantısında cezaevindeki adaylar da kürsüden anons edildi.