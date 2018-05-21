HDP: Mahkeme, Demirtaş'ın tahliyesini reddetti

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Halkların Demokratik Partisi’nden yapılan açıklamada, 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebinin reddedildiği belirtildi.

HDP açıklamasında, “Eşit ve adil bir seçimi engelleyen bu hukuksuz kararı kınıyoruz. Milyonların adayı #Demirtaş’ın seçmenleriyle bir arada olmadığı her gün 24 Haziran seçimlerini biraz daha gölgeleyecek, demokratik meşruiyetini sorgulatacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ret kararı, avukatların eline ulaşmadan önce Anadolu Ajansı tarafından servis edilmişti. Anadolu Ajansı haberinde, “AA muhabirin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmediği ve tutukluluğunun devamına karar verdiği” kaydedilmişti.

AA haberinin ardından sosyal medyada açıklama yapan Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman ise kararın kendilerine ulaşmadığını belirterek, "Tahliye başvurumuzun red edildiğine ilişkin basında haberler çıkmakta. Ancak bu saat itibariyle haberi Mahkemeden teyid etme imkanımız yok” ifadelerini kullanmıştı.

Karaman, tahliye talebinin reddedildiği haberinin Anadolu Ajansı tarafından servis edilmesiyle ilgili olarak da "AA, haber veren değil, karar veren merci gibi. 4 Kasım 2016’da Sayın Demirtaş’ın sorgusu devam ederken “tutuklandı” haberini, pardon kararını vermişti! Buna hiç şaşırmadık" yorumunda bulunmuştu.