AA muhabiri "Talep reddedildi" demişti; Demirtaş'ın avukatından tahliye açıklaması

T24 Haber Merkezi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebinin reddedildiği haberleriyle ilgili açıklama yapan avukat Mahsuni Karaman, ellerine bu yönde bir karar ulaşmadığını söyledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Karaman, ellerine 'olumlu ya da olumsuz' herhangi bir karar ulaşmadığını belirterek, "Tahliye başvurumuzun red edildiğine ilişkin basında haberler çıkmakta. Ancak bu saat itibariyle haberi Mahkemeden teyid etme imkanımız yok" dedi.

"AA, haber veren değil, karar veren merci gibi"

Karaman, tahliye talebinin reddedildiği haberinin Anadolu Ajansı tarafından servis edilmesiyle ilgili olarak da "AA, haber veren değil, karar veren merci gibi. 4 Kasım 2016’da Sayın Demirtaş’ın sorgusu devam ederken “tutuklandı” haberini, pardon kararını vermişti! Buna hiç şaşırmadık" yorumunda bulundu.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukat, 15 Mayıs'ta Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anadolu Ajansı'nın akşam saatlerinde servis ettiği haberde, muhabirin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmediği ve tutukluluğunun devamına karar verdiği kaydedilmişti.