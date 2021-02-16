Prof. Gözler, YÖK'ün açıklamasını yalanladı: Eğitimin devam ettiği ve dekanı hukukçu olmayan 11 hukuk fakültesi var

Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler, Yükseköğretim Kurulu'nun hukuk fakültelerine "hukukçu" olmayan dekan atanmasının aslında "öğrenci kontenjanı olmayan" fakültelerle ilgili bir uygulama olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "Maalesef gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Bugün itibarıyla, dekanı hukukçu olmayan 11 hukuk fakültesi vardır ve bu fakülteler öğrencisi olmayan fakülteler değildir" dedi.

Prof. Kemal Gözler, daha önce de gündeme getirdiği, "hukuk fakültelerinde hukukçu olmayan dekan atanması" konusuna ilişkin YÖK'ün yaptığı açıklamaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

anayasa.gen.tr'deki yazısında Gözler, 11 üniversitenin hukuk fakültelerinin dekanlarına işaret ederek, "Bunlardan 3’ü ilahiyatçı, 2’si tıpçı, 2’si işletmeci, 1'i ziraatçı, 1’i kamu yönetimcisi, 1’i maliyeci, 1’de siyaset bilimcisidir. Bu fakülteler ve dekanları aşağıdaki listede gösterilmiştir" dedi.

Gözler, "Bu 11 hukuk fakültesi, YÖK'ün iddia ettiği gibi, 'öğrenci kontenjanı tahsis etmediği', yani öğrencisi olmayan fakülteler değildir. Bunlar hâli hazırda öğrencileri ve öğretim elemanları olan, eğitimin sürdüğü fakültelerdir. Dolayısıyla YÖK’ün 16 Şubat 2021 tarihinde hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanlarının varlık sebebine ilişkin yaptığı açıklama bu 11 hukuk fakültesi için geçerli değildir" ifadesini kullandı.

Gözler, "Türkiye’de hukuk fakültelerinde geçmişten beri devam eden hukukçu olmayan dekan sorunu vardır. Maalesef Türkiye’de bazı hukuk fakülteleri kendisine hukukçu bir dekan bulamayacak kadar kötü durumdadırlar. YÖK’ün bu sorunun farkında olduğunu ve bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini tahmin ediyorum ve bu çabayı takdir ediyorum. Ama YÖK’ün hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanlarına ilişkin bugün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmaktan uzak olduğun üzülerek söylemek zorundayım" ifadesini kullandı.

YÖK ne demişti?

YÖK, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Öğrenci kontenjanı tahsis etmediğimiz, fakat araştırma görevlisi yetiştirdiğimiz hukuk fakültelerine, “kamu zararına yol açmamak için" dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmamıştır. Bu fakültelerimizde dekanlıklar, başkaca üniversitelere doktora eğitimi için gönderilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibini yapmak üzere Rektörler (uhdesinde) veya vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde “hukukçu" olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, esasen bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır."

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