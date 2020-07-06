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Koronavirüs

Prof. Gerek, Koronavirüs semptomlarını anlattı: Deri döküntüsü, ishal, baş dönmesi, bulantı...

06 Temmuz 2020 00:19

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Deri döküntülerini Koronavirüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz. Koronavirüs geçiren kişilerde yüksek ateş, solunum güçlüğü, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve öksürük gibi bulguların yanında daha hafif semptomlar da söz konusu. Fakat son zamanlardaki vakalarda karın ağrısı ve ishalin artmış olduğunu görüyoruz ve yine son zamanlarda baş dönmesi ve bulantının da buna eklenmiş olduğunu görüyoruz" dedi.

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