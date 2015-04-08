Prof. Ferhunde Özbay, hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ferhunde Özbay 71 yaşında hayata veda etti. Özbay, geçtiğimiz günlerde kalp by-pass’ı geçirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan Özbay, nüfus bilimleri, göç, aile, ev içi emek, sosyal tarih gibi konularda çalışıyor, feminist çalışmalara katkı bulunuyordu. Özbay emekli olduktan sonra haftada bir gün sürdürdüğü öğretim üyeliğine bu dönem ara vermişti.

Ferhunde Özbay, 1944’te Ankara’da doğdu. Çocukluğu Ankara’da geçti. Özbay, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü'nde birlikte çalıştığı hocası Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in 1992’deki ölümünün ardından şöyle yazmıştı:

“Bilimde yaşa ve titre göre hiyerarşi olmaması gerektiğini, özgür bir düşünme ve tartışma ortamının ne kadar geliştirici olduğunu öğrendim. Gençlere öz güven vermenin başka bir yolunun olmadığını öğrendim. Şimdi bu öğrendiklerimi öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum ve yaşım ilerledikçe genç kuşaklarla tartışmanın bana da ne kadar yararlı olduğunu görüyorum.”

Ferhunde Özbay Bali Makine yöneticisi Jak Kamhi ile evliydi.

Cenaze yarın

Yarın Özbay'ın anısına Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tören düzenlenecek.

Özbay’ın cenazesi yarın (9 Nisan) Teşvikiye Camii'nden öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazeye katılacaklar için yarın saat 12:00'de Yeşil Kulübe önünden araç hareket edecek.