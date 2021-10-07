Prof. Erk: 15 Ekim’den sonra Covid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Osman Erk, "15 Ekim’den sonra Covid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir" uyarısını yaptı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan Erk maske, mesafe, hijyen kuralından tavizler verilmeye başlandığını belirterek, "Maskeleri çıkaranlarda grip vakaları görmeye başladık. Sonuçta mevsimsel sezon başlamış oluyor. Vatandaşlar çok dikkatli olmalı. Şu an için bir grip salgınından söz etmesek de 15 Ekim’den sonra Covid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir. Covid-19 aşısının griple ilgili olmadığı bilinmeli. Bazı kişiler Covid-19 aşısının her hastalıktan koruyacağı düşüncesinde” dedi.

“Bu yıl grip vakalarını geçen yıla oranla daha fazla sayıda ve daha şiddetli semptomlarla göreceğiz"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin her yıl mutasyona uğradığına değinerek şunları söyledi:

“Bu yıl grip vakalarını geçen yıla oranla daha fazla sayıda ve daha şiddetli semptomlarla göreceğiz. Önümüzdeki kış döneminde influenza virüsünün her yıl gösterdiği değişikliğin iki katını göstermesi de söz konusu. Covid-19 pandemisinin ilk yılında maskelerden dolayı griple karşılaşmadık. Vücudumuz virüsle hiç karşılaşmadığından bağışıklığımız bir benzetme yapacak olursak tembelleşti. Hasta yapmayacak kadar virüsle tanışıp bağışıklığın harekete geçmemesi nedeniyle daha savunmasız durumdayız. Bu beraberinde az virüs yükünde bile hastalığın ortaya çıkmasına neden olacak. Geçen yıl maske, mesafe kuralına daha sıkı uyarken, yaz döneminden bu yana çoğu kişinin maskeleri çıkardığını görüyoruz. Maske kullanımındaki disiplinsizlik nedeniyle ciddi grip salgını görebiliriz. Vatandaşların maske, mesafe, hijyenden taviz vermemesi gerekiyor. Sonuçta maskeler çıktı grip arttı.”