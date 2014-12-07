Prof. Ercan: Ege'deki depremler daha büyüğünün habercisi, 7,3 büyüklüğünde bekliyorum

Ege Bölgesi’nde önceki gün meydana gelen depremler halkta korkuya neden olurken, deprem Profesörü Ahmet Ercan, “Burada beklediğim deprem daha büyüktü. 6.5’ten daha büyük 7.3 civarında bekliyorum. Bugün meydana gelen depremler bu üçgendeki gerginliğin bittiğini sanmıyorum. ‘Ben gerginim daha büyük bir depremle gelerek vuracağım’ diyor” dedi.

Önceki gün Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremden sonra, büyüklüğü 3.6, 2.8 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana gelirken, daha sonra ise merkez üssü İzmir Karaburun açıklarında saat 08.20 sıralarında 4.9 büyüklüğünde yine bir deprem oldu. Midilli açıklarında meydana gelen ikisi orta büyüklükteki 37 sarsıntı, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de paniğe yol açtı. Neyse ki can ve mal kaybı yaşanmadı.

'İçkiden değil, deprem!'

Depremi hissedenler korku ve telaş yaşarken Twiter'da “izmirdedeprem” hashtag'iyle espirili yorumlar yapıldı:

# "Ben dün akşam bu İzmir'i sallarım dememiş miydim?"

# "Ne güzel sallıyorsun İzmir :) 7'nci katta eğleniyoruz gerçekten."

# "Salla salla vur duvara... Depremle uyandık sabaha."

# "Bu seferki sessiz ama derindendi..."

# "Dün akşam içtiklerinizin etkisi değil, gerçekten deprem oldu."

Prof. Ahmet Ercan: ‘Daha da büyük vuracağım' diyor

Deprem Profesörü Ahmet Ercan, 10 yıldır Midilli Karaburun Foça üçgeninde deprem olacağına dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi:

“2011’de üç sene içinde Midilli’nin güneyinde vuracak dedim. Tam dediğim gibi oldu. Depremin olduğu yer de tam isabet oldu. Ancak arka arkaya olması bilimsel olarak da şaşırtıcı olarak gidiyor. Burada beklediğim deprem daha büyüktü. 6.5’ten daha büyük 7.3 civarında bekliyorum. Bugün meydana gelen depremler bu üçgendeki gerginliğin bittiğini sanmıyorum. ‘Ben gerginim daha büyük bir depremle gelerek vuracağım’ diyor.”

Prof. Akçığ: Büyüğü gelecek demek kehanet

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği, Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Akçığ ise Ege Denizi’nde bir deprem kümelenmesi olduğunu söyledi:

"Bir hareketlilik gerginlik var ama, bu depremlerin şiddeti azalarak mı devam eder yoksa artarak mı belli olmaz. Yani azalacağı kesin. Daha büyüğünün olduğunu söylemek kehanet olur. Bir de bu depremde kaç kilometrelik fay hattının etkilendiğini bilmek lazım. Bence biraz daha dikkatli konuşmalı."