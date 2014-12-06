Ege Denizi'nde iki deprem oldu, İzmir ve çevresinden hissedildi...

Ege Denizi’nde Richter ölçeğine göre 5.1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi, depremin saat 03.45’te Ege Denizi’nde meydana geldiğini açıkladı. Yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı. Deprem İzmir’in merkez ilçelerinde hissedildi.

Mehmet Candan’ın DHA’daki haberine göre, Alsancak Semti’nde taksici, 52 yaşındaki Yücel Gezer depremin çok kuvvetli hissedildiğini belirterek, "Çok korktuk, irkildik" dedi. Sokakta yürüdüğü sırada depremi hissettiğini söyleyen 60 yaşındaki Oğuz Topçuoğlu ise, "Çok şiddetli bir depremdi. Tedirgin olduk, Allah daha büyüğünden korusun" diye konuştu.

İkinci deprem 5 büyüklüğünde

Ege Denizi Midilli açıklarında sabaha karşı 03.45'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra saat 08.20'de yine Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. Deprem Ege'ye kıyısı olan Çanakkale, Balıkesir'in ilçeleri ve İzmir'de hissetti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5, erinliğini de 13.4 kilometre olarak açıkladı. Deprem kıyı kentlerinde hafif hissedildi. Deprem, hasar veya paniğe neden olmadı.

Ege'de korkutan depremler

İzmir ve çevresinde sabaha kadar 27 büyüklü küçüklü sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü yine Ege Denizi olan sabah 08.20'de meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem panik yarattı.