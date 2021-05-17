Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Normalleşmenin şu an başlamaması gerekirdi; tarih değil, hedef belirlenmeliydi

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tam kapanma sonrası belirlenen hedefin 5 bin olduğunu hatırlatarak, "Bu hedefe göre hareket edilmeliydi. Bana göre bu normalleşmenin şu anda başlamaması, vaka sayısı bir hafta boyunca 5 bin altında gittikten sonra normalleşmenin başlaması gerekirdi. AVM'lerin açılmasının öncelikli olduğunu düşünmüyorum, kapalı yerler öncelikli olamaz. Tekrar aynı şeyleri yaşamamak için normalleşmeyi bilimsel temelde yapmak gerekir ve bunu aşıyla desteklememiz lazım" açıklamasında bulundu.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, 17 günlük tam kapanmanın ardından günlük vaka sayısı 10 binin üzerindeyken kademeli normalleşme dönemine geçilmesini değerlendiren Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Pandemi sırasında bir tarih belirleyip o tarihten sonra 'Bunu yapacağız' demek yanlış olur. Tam kapanma sonrası belirlenen hedef 5 bindi. Bu hedefe göre hareket edilmeliydi. Bana göre bu normalleşmenin şu anda başlamaması gerekirdi. Bir hafta 5 bin altında gittikten sonra normalleşmenin başlaması gerekirdi" dedi.