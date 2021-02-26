Okullarda kademeli olarak başlayacak olan yüz yüze eğitime ilişkin olarak, İzmir Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Çocuklardan, evdeki erişkinlere virüsün bulaşma ihtimali çok düşük. 65 yaş üzerindeki aile büyükleri aşılanıyor, böylece aynı evde yaşayan aile büyükleri için de risk ortadan kalkıyor” açıklamasını yaptı.

Kurugöl, “Çocuklardan, evdeki erişkinlere virüsün bulaşma ihtimali çok düşük. 65 yaş üzerindeki aile büyükleri aşılanıyor, böylece aynı evde yaşayan aile büyükleri için de risk ortadan kalkıyor. Çocuklarımız zaten zaman kaybettiler. Yüz yüze eğitim yapılamadığı için gelişimleri olumsuz etkilendi, psikolojileri etkilendi. Ortopedik sorunlar, görme problemleri de ortaya çıktı. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerekiyor” dedi.

Kurugöl şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayından beri yüz yüze eğitim büyük ölçüde aksamış durumda. Geçen ayın sonunda ilk olarak köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Bu köy okulları için pozitif ve önemli bir uygulama oldu ve hepimiz gördük köy okullarının açılması hastalık artışına sebep olmadı. Şimdi de mart ayından itibaren okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başlaması söz konusu. Bu bağlamda bazı ailelerde kaygı olabiliyor. Şimdiye kadar yapılmış birçok araştırma gösteriyor ki, okulların açılması hiçbir zaman hastalık sıklığını, hastaneye yatışları veya ölümleri etkilememiştir. Bununla ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Fransa'da ve İsrail'de yapılan araştırmalar var. Bu araştırmaların ortak noktası şu; Okula gidip yüz yüze eğitim gören çocuklarla, online eğitim gören çocuklar arasında hastalık sıklığı açısından bir fark yok. Okul ilişkili salgın riski yok denecek kadar düşük. Biz de, okulların açık olduğu dönemde ülkemizde vakaların artmadığını, çocuklara hastalığın okuldan değil aile bireylerinden bulaştığını gözlemledik. Çocukların okullarda kontrollü olarak bulunmasının riski attırmadığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de görüş belirtmiş durumda.

Yüz yüze eğitim çok önemli. Aileler, bu dönemde virüs bulaşabilir mi kaygısı duyuyorlar. Şunu söyleyeyim; Çocuklardan birbirlerine veya evdeki erişkinlere virüs bulaşma ihtimali çok düşük. Evdeki 65 yaş üzerinde olanların aşılanmasının tamamlanmasıyla, onlar için de risk ortadan kalkacaktır. Çocuklar genellikle kovid hastalığını evdeki erişkinlere bulaştırmaz, tam tersine kovidi evdeki hasta erişkinlerden kaparlar. Çocuklarımız zaten çok zaman kaybettiler. Yüz yüze eğitim yapılmadığı için psikolojileri de etkilendi. Ortopedik sorunlar çıktı, öğrenimleri etkilendi. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerekiyor"