Prof. Dr. Zafer Kurugöl:  Aşılarda hatırlatma dozu gerekecekse aynı tip aşıyla yapılmalı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayından itibaren yerli aşının devreye gireceğini ve ikinci doz aşıdan altı ay sonra tavsiye edilen üçüncü dozun yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılabileceğini söyledi. Türkiye'de iki aşı yapılıyor; Çin menşeli inaktif aşı Sinovac ve Alman menşeli mRNA aşısı BioNTech. Biz şunu çok iyi biliyoruz eğer hatırlatma dozu gerekecekse aynı tip aşıyla yapılmalıdır. Sinovac aşısı yapılan kişiye üçüncü doz Sinovac, BioNTech aşısı yapılan kişiye BioNTech aşısı yapılması gerekir” dedi.

HaberTürk gazetesinden Demet Demirkır'ın haberine göre, Kurugöl, "Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır ve Türkiye'de şu an ruhsat alması en ön planda olan aşı da Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısı ERUCOV-VAC'tır. Şu anda Faz 2 çalışması devam ediyor ama kritik soru şu; Türk aşısı hatırlatma dozu olarak yapılabilir mi? Aşıların her ikisi de ölü aşılar ama inaktivasyon yöntemleri farklı. Bu nedenle hatırlatma dozunu Türk aşısıyla uygulamadan önce Faz 3 çalışmasının bu şekilde kurgulanması lazım. Faz 3 çalışması planlanırken iki doz Çin aşısı yapılmış kişilere üçüncü doz Türk aşısı yapıldığında ortaya çıkacak bağışıklık cevabı, koruyuculuk ve yan etki olup olmadığı araştırmayla ortaya konulduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Araştırmayla ortaya koymadan uygulamaya geçilmesi bilimsel olmaz" ifadesini kullandı.

Kurugöl şunları kaydetti:

"BioNTech aşısı olanlara hatırlatma dozu yapmak gerekirse yine BioNTech aşısı kullanılmalı. Teorik bazda inaktif aşı (Sinovac) olanlar için üçüncü doz Türk aşısı olabilir ama bunu Faz 3 çalışmasında göstermeliyiz. Çalışmalarla gösterilmeden toplumu aşılamak ne etik ne de bilimsel açıdan kabul görür. Ben de kendime yaptırmam. Dolayısıyla Faz 3 çalışmasını buna göre yapmak zorundalar, ki uygulayabilsinler.

Bilim dünyasında kabul görmesi için mutlaka öncesinde yapılmış bir çalışma olmalı. İki doz Sinovac aşısı yapılmış kişilere üçüncü doz Türk aşısının yapıldığını gösteren bir çalışmanın pozitif sonucunun olması lazım ve üçüncü dozun bağışıklık sağladığının, yan etkisi olmadığının araştırılması lazım.""