Prof. Dr. Yücel Sayman’a veda: "Yaşamı boyunca ders veren bir modeli kaybettik"

15 Aralık’ta yaşamını yitiren eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman için İstanbul Barosu’nda veda töreni düzenlendi.

Beyin kanseri tedavisi gören ve son dönemde durumu ağırlaşan 82 yaşındaki Yücel Sayman, bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) akşam üzeri hayatını kaybetti.

İstanbul Barosu'nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sayman için, "Yaşamı boyunca ders veren bir modeli kaybettik" dedi.

Durakoğlu baro önünde yaptığı açıklamada Sayman için şunları söyledi:

"Hep insan hakları adına bıraktığı mücadeleyi simgeledi. 'Hukuk sanattır' demişti. Hem gerçek bir hukukçuydu hem gerçek bir avukattı hem de gerçek bir sanatçıydı. Yücel Sayman'ı geriye dönük baktığımızda bıraktığı çok şey vardır. Hukuka, sanat yönüyle bakan, olduğu gibi görünen bir insandı. Sanata olan ilgisinden avukatlığından bütün yaklaşımları içinde barındırdığı bir temele dayandırırdı. Çok büyük bir değeri yitirdik. Allahtan rahmet diliyorum."

Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin’in haberine göre, törene HDP ve CHP milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda avukat katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Hepimizin başı sağ olsun. Bir avukat olarak yargının önemi saydığı savunmanın kutsallığına inanan biriydi. Akademisyenliğinden çok şey öğrendik. İstanbul Baromuzun başı sağ olsun. Avukat meslektaşlarımızın örnek alacağı hep hayırla anacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sayman için, "Kimsenin bize selam vermediği zamanlarda gövdesini ortaya koyarak yanımızda durdurdu" dedi ve şöyle devam etti: "Bize avukatlığın bulaşıcı olduğunu öğretti. Dayanışmadan hiçbir zaman geri durmayan bir büyüğümüzdü. Bir kez daha anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Sayman'ı şu sözlerle anlattı:

"Arkasından konuşmak zor... Kaç başkanın kapısı hiç kapanmaz, kaç başkan yanında güvenlikle gezmez? Onun zamanında insan hakları merkezi, CMK servisi, kadın hakları merkezi daha aktif çalışırdı. Adli yardımı çalışır hale getirdi. Hayatımızın en özgürlükçü dönemini onunla yaşadık. Her zaman cezaevindeki mahpuslar için çaba gösterdi. Hiç çekinmeden kim ne der demeden barış için akil insanların içinde yer aldı. İlk başörtülü avukatın ruhsatı onun döneminde oldu. Ayrımcılık hiç tabiatında olmadı. Yargılanırken hakimlerin, savcıların ezberini bozardı. Bize simit ve peyniri kazandırdı. Dans eden kaç başkan vardır. Biz Yücel Sayman'ı çok sevdik. Onu sevmeye devam edeceğiz."

Törenin ardından cenaze Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Eşi Hacer Sayman, oğulları Yusuf Sayman, Can Sayman ve kızı Yaprak Sayman'ın taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukat ve akademisyenler katıldı. Gözyaşlarına boğulan eşi Hacer Sayman'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Dua ve helallik alındı. Sayman'ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yücel Sayman kimdir?

Yücel Sayman, 1939 yılında Konya'da doğdu. 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak çalışmaya başladı. 1969 yılında Fransa'nın Strasbourg şehrinde bulunan Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptı. 1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 'Devletler Özel Hukuku' Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1992 yılından bu yana Uluslararası Avukatlar Birliği Başkan Danışmanı sıfatıyla birliğin yönetim kurulu üyeliğini de yapan Yücel Sayman, 1996 yılında İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. 1996-2002 seneleri arasında üç dönem İstanbul barosu başkanlığı yaptı.

Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derledi.

Yücel Sayman, Hacer Gündoğdu evlidir. Can Sayman, Yaprak Sayman, Yusuf Sayman adlarında çocukları vardır.

Yücel Sayman, 3 Nisan 2013 tarihinde barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil İnsanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girdi.

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