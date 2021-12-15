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Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman, hayatını kaybetti.

Beyin kanseri tedavisi gören ve son dönemde durumu ağırlaşan 82 yaşındaki Yücel Sayman, bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) akşam üzeri hayatını kaybetti.

Eski İstanbul Barosu Başkanı olan Sayman için İstanbul Barosu önünde tören düzenleneceği belirtildi.

Yücel Sayman kimdir?

Yücel Sayman, 1939 yılında Konya'da doğdu. 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak çalışmaya başladı. 1969 yılında Fransa'nın Strasbourg şehrinde bulunan Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptı. 1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 'Devletler Özel Hukuku' Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1992 yılından bu yana Uluslararası Avukatlar Birliği Başkan Danışmanı sıfatıyla birliğin yönetim kurulu üyeliğini de yapan Yücel Sayman, 1996 yılında İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. 1996-2002 seneleri arasında üç dönem İstanbul barosu başkanlığı yaptı.

Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derledi.

Yücel Sayman, Hacer Gündoğdu evlidir. Can Sayman, Yaprak Sayman, Yusuf Sayman adlarında çocukları vardır.

Yücel Sayman, 3 Nisan 2013 tarihinde barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil İnsanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girdi.