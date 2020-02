Prof. Dr. Yücecan: Ramazan'da tavuk tüketin

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - TAVUK etinin, besin değeri açısından kırmızı ete benzediğini ancak daha az yağlı olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Ramazan\'da tavuk eti tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Yücecan, \" Bu nedenle sağlıklı beslenme önerilerinde kırmızı et yerine tavuk eti daha çok yer almaktadır. Ramazan\'da da her zaman olduğu gibi sağlığımızı düşünmeliyiz. Sağlıklı beslenme önerilerinde önemli bir yeri olan özellikle derisiz tavuk etini her yaş grubu, her zaman önerilen düzeylerde tüketebilir\" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek ve tok kalmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Yücecan, tavuk etinin hem lezzetli, hem hafif hem de ekonomik olduğu için tüketilmesine dikkat çekerek, \"Dört ana besin grubu, süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil, sebze, meyveler ve tahıllar. Bir öğünde yenecek yiyeceklerin yaklaşık iki saat içinde tüketilmesi gerekiyor. Enerji değeri kırmızı etten daha düşüktür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği de daha azdır. Özellikle tavuğun beyaz etinin yağı çok azdır. Tavuk eti; et, yumurta, kuru baklagiller grubu içerisinde değerlendirilmektedir. Bu grup için günlük tüketilmesi önerilen miktar yetişkin, genç, çocuklar için 2 porsiyon, gebe ve emzikli kadınlar için 3 porsiyondur\" diye konuştu.

\"TAVUK, ET, SÜT, PEYNİR TOKLUK HİSSİ UYANDIRIR\"

Sahurda aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücacan, \"Gün boyunca kişiyi susatan türde yiyecekler olduğundan sahurda yenmemesi daha doğrudur. Ayrıca mideyi uyarıcı olan çok acılı baharatlı yemeklerden de uzak durulmalıdır.Diğer besinlere kıyasla daha fazla tokluk hissi oluşturan et, tavuk, süt, peynir, yoğurt, yumurta gibi besinler veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir. Sebzeli börekler ve meyvede yenebilir\" dedi.

\"İFTARDA FIRINDA PİŞMİŞ ET VEYA TAVUK TÜKETİN\"

\"İftarda ise ağır hamur işi yiyecekler, kızartmalar, baklavalar yerine çorbalar, haşlanmış-ızgara veya fırında pişirilmiş et ya da tavuk veya hindi, sebze yemekleri, bol salata ve meyve yenilebilir\" diyen Prof. Dr. Yücecan, \"Tatlı olarak daha hafif olduğu için sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Ayrıca gün içinde susuz kalınacağından çorba, komposto, ayran, meyve suları tüketimi iyi birer seçenek olabilir\" ifadelerini kullandı.

\"YÜKSEK TANSİYON VE KALP DAMAR HASTALARINDA DİYET, İLAÇ TEDAVİSİ ÖNEMLİ\"

Yüksek tansiyon, şeker ve kalp-damar hastalarının oruç tutmasının sakıncalı olabileceğini dile getiren Prof .Dr. Yücecan, \"Ramazan\'da özellikle ülser- gastrit ,yüksek tansiyon, şeker ve kalp-damar hastalıkları gibi uzun süre açlıktan olumsuz yönde etkilenecek hastaların ve/veya bunun gibi hastalığı olanların oruç tutması sakıncalı olabilir. Bu hastalıklarda diyet ve ilaç tedavisi çok önemlidir. Tedavideki aksama sağlık sorunlarının artmasına neden olabilir. Ayrıca bu durum; gebe ve emzikli kadınlar, yaşlılar, ağır işte çalışanlar, hatta sınav dönemindeki öğrenciler içinde geçerlidir. Bu nedenle sağlık sorunu olan bireyler oruç tutmadan önce mutlaka doktoruna başvurmalıdır\" diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN ÖNERİLER

Sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Prof. Dr. Yücecan, \"Sağlıklı beslenme ve düzenli ve yeterli fiziksel aktivite yaşam kalitesini artıran en önemli iki faktördür. Sağlıklı beslenmek için; çeşitli besinleri tüketin. Boya uygun beden ağırlığınızı koruyun. Yağ, doymuş yağ, kolesterol tüketimini azaltın. Diyette kompleks karbonhidrat içeren tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller, sebze-meyve tüketimini artırın, basit şeker tüketimini azaltın. Günlük tuz ve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Egzersiz yapın. Alkol kullanmayın veya en aza indirin. Sigara içmeyin.İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüş yapmaya çalışmak ağırlık yönetiminde yardımcı olabilir\" dedi.

(FOTOĞRAF)