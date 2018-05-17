Prof. Dr. Yılmaz: Trump yönetimi İsrail'in etkisi altında

İSTANBUL, (DHA)- SİYASET Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, Trump yönetiminin İsrail\'in etkisi altında olduğuna dikkat çekerek, \"Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Doğu Kudüs\'ün işgal edilmiş olması İsraillilere aitmiş gibi gösterilmesi asla kabul edilemez. Orantısız güç kullanılmasını, müdahalede sivillerin ve çocukların hedef alınmasını da kınıyorum\" dedi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'deki Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması kararını protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı müdahaleyi kınadı. Prof. Dr. Yılmaz, \"ABD Başkanı Donald Trump\'ın pozisyonu ve yönetiminin özelliği önemli. Bu karar, ABD derin devleti içindeki Trump\'ın gelmesiyle, yaşanan kırılmayla alakalıdır. Trump enerji şirketlerinin adamı olarak ABD\'nin başına geldi ve İsrail\'in etkisi altında\" diye konuştu.

\"İRAN SAVAŞI ÖNE ÇEKİLİYOR\"

İran savaşının öne çekildiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, \"ABD istihbaratı ve Savunma Bakanlığı içinde kuvvetli olan diğer derin devlete karşı yeni fraksiyon İsrail yanlısı, küreselci, Siyonistlerin etkisi altında. Trump şu anda onların gündemini uyguluyor. Barack Obama yönetimi İran savaşını erteleyip, nükleer silah edinme faaliyetlerini geciktirerek, zaman kazanmak istiyordu. Amaçları İran savaşını 10-15 yıl erteleyebilmekti. İsrail bu durumdan memnun değildi. Şimdi Trump ile birlikte İran senaryosu erkene çekildi. Suriye\'nin kuzey sınırında yapılanlar da İran ile ilgili senaryoya hazırlık anlamına geliyor\" ifadelerini kullandı.

\"DOĞU KUDÜS\'ÜN İSRAİLLİLERE AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ\"

Filistin halkının haklı davasının yanında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, \"Doğu Kudüs\'ün işgal edilmiş olması İsraillilere aitmiş gibi gösterilmesi asla kabul edilemez. Orantısız kuvvet kullanılması ve müdahalede sivillerin ve çocukların hedef alınmasını kınıyorum. İsrail\'in saldırgan politikaları, şımarıklığının, kendisini rakipsiz görmesinin ve bölgede kendisine karşı güç olmamasının sonucudur. Bunlardan cesaret alıyor\" dedi.

\"ARA AÇILDIKÇA İKİ ÜLKE DE BİR ŞEY KAZANAMAZ\"

Türkiye ile İsrail\'in ilişkilerinin iyi olmasının bölgedeki Filistinlilere ve Araplara yaradığını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Şu an İsrail ile ilişkilerimizin kötü olması, hem Filistin davasında hem de Suriye ve Doğu Akdeniz\'de nerede Türk düşmanı varsa herkesle işbirliği yapmalarını sağladı. Uluslararası ilişkilerde dost olmak gibi bir durum söz konusu değil ama arayı açtıkça iki ülkede bir şey kazanmaz. En doğru politikayı Rusya izliyor. Kendisi Suriye ve İran\'ın yanında olduğu halde geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Rusya\'ya gitti. Putin şimdiye kadar yaşanan olaylara tepki göstermedi. Ülkelerin çıkarları vardır, mümkün olduğu kadar sisteminin içinde diplomatik yolları zorlayacak yöntemleri elimizde tutmalıyız.\"

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