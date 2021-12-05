Prof. Dr. Utku Perktaş: Yitirecek saniye yok, sadece göller kurumuyor, ülkemiz biyoçeşitliliği de hızla yok oluyor

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş, iklim krizine ilişkin olarak, "Yitirecek saniye yok, sadece göller kurumuyor, ülkemiz biyoçeşitliliği de hızla yok oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda Perktaş, "Kuraklık ülkemiz için çok önemli bir sorun, fakat karar vericiler ne yazık ki bunun yeterince farkında değil. BBC Türkçe servisiyle COP 26 başlamadan önce Türkiye’nin kuruyan göllerine dikkat çekmiştik . Türkiye’de toplam 300 gölün en az yüzde 20’si yakın zamanda kurudu. Göller Bölgesindeki birçok göl artık yok. Tuz Gölü, insan nüfus artışı, küresel ısınma ve değişen tarımsal uygulamalar sonucu yeraltı suyunun tükenmesi nedeniyle yok olmak üzere. Küresel ısınmaya bağlı kutup bölgesindeki erime tüm dünyada bir çeşit domino etkisi yapıyor. Türkiye özelinde sadece göller kurumuyor; ülkemiz biyoçeşitliliği de hızla yok oluyor. Flamingolar artık Tuz Gölünde eskisi gibi hayatta kalamıyor. Kuruyan göllerimizin ziyaretçisi olan onlarca kuş türümüz artık başka coğrafyalarda kendilerine yer arıyor. Yer arama şansı olmayanlar da hızla yok oluyor. Geldiğimiz nokta hiç iç açıcı değil. Türkiye, Paris İklim Sözleşmesini neredeyse son anda onayladı ama bu tek başına yetmiyor. COP 26 iklim toplantısındaki alınan kararlara uyma gerekliliği bir yana, üzerimize düşen o kadar çok sorumluluk var ki, kaybedecek bir saniyemiz bile yok." ifadesini kullandı.