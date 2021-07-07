Prof. Dr. Unutmaz, aşı olmayanları Delta varyantına karşı uyardı: Kurtulmak varken kendinizi bu riske atmayın

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz,aşı olmayanları Delta varyantına karşı uyardı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen ay ABD’nin Maryland eyaletinde covidden ölümlerin -%100‘ü aşı olmayanlarda! Hastaneye yatanların da %93 aşısızlar. Delta varyantı hızla dünyayı diğer koronalardan ele geçirmeye devam ederken aşı olmayanlara bir uyarı daha olsun-kurtulmak varken atmayın kendinizi bu riske..." ifadesini kullandı.