Prof. Dr. Ünal: Kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart, çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık

Sağlık Bakanlığı’nın dün vaka sayısını 39 bin 302 olarak açıklamasıyla, ‘salgında 3’üncü dalganın pik noktasına mı çıktık’ sorusu gündeme geldi. Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Bugüne kadar kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart. Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık" dedi. Prof. Ünal, "Vaka sayısı daha da artacak; orijinal virüsle hastalığı geçirenlerin, varyantlara karşı ne kadar bağışıklığı olduğuna yönelik de bilgimiz yok" diye de ekledi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Prof. Dr. Necmettin Ünal şunları kaydetti:

“Tedbirler çok hızlı ve basamaklandırma yapılmadan uygulamaya sokuldu”

“Vaka sayısının 39 binlere çıkmasının en önemli nedenlerinden ilki normale dönüşle ilgili tedbirlerin çok hızlı ve basamaklandırma yapılmadan uygulamaya sokulması oldu. Vakalar 6 bindeyken gevşemeye başladık. Hızlı gevşemenin o zaman bile sonuçlarını yaşamıştık."

“Pandemiyi aşmak için aşılamada bu rakam yeterli değil”

"Aşılamada iki doz aşıyı olanların sayısı sadece yüzde 9. Pandemiyi aşmak için bu rakam yeterli değil. Yüzde 75’lere çıkarmak lazım. Tabii her şeye rağmen Türkiye çift doz aşıyı en çok yapan ülkelerden biri, bunu da atlamamak gerek. Yani aşı sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın problemi. Avrupa ile beraber pikleri yaşıyoruz."

“Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık”

"Günlük vaka sayısı bakımından Avrupa’da ilk sıraya, dünyada ise 4’üncü sırada yükseldik. Çözüm çok hızlı aşılamak ya da gevşeme tedbirlerini gecikmeden sıkılaştırmak. Bugüne kadar kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart. Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık."

“Orijinal virüsle hastalığı geçirenlerin, varyantlara karşı ne kadar bağışıklığı olduğuna yönelik bilgisiziz”

“Vaka sayısı daha da artacak. Türkiye’de 3 milyon kişi hastalığı geçirdi. Asemptomatikler dahil edildiğinde 10-15 milyon kişinin hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Bu şartlar altında bu kişilerin bağışıklık geliştirdiğinden çok emin olamayız, çünkü hastalığı hafif geçirenlerin bağışıklığı da çok güçlü olmuyor. Orijinal virüsle hastalığı geçirenlerin, varyantlara karşı ne kadar bağışıklığı olduğuna yönelik de bilgimiz yok.”

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