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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 152 kişi daha hayatını kaybetti, en yüksek günlük yeni vaka sayısı açıklandı!

31 Mart 2021 20:28

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi daha hayatını kaybederken, 26 bin 182 yeni 'vaka' tespit edildi. Bu vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı.

Tablodaki verilere göre, 152 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 kaynaklı can kaybı 31 bin 537'ye yükseldi. 1401 yeni 'hasta' olmak üzere 39 bin 302 'vaka' tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi.

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