Akbelen’de YK Enerji tarafından zeytin ağaçlarının sökülüp tepkiler sonrasında tekrar dikilmesine karşı Prof. Dr. Ünal Akkemik, “Sökülme işlemi zeytin ağacına zarar verir çünkü işlem sırasında kökler kopuyor” uyarısını yaptı.

BirGün gazetesinden Aycan Karadağ’ın haberine göre, Muğla Akbelen’de 17 tane asırlık zeytin ağaçları sökerek başka bir alana taşındı. Bölge halkının tepkilerinin ardından şirket 9 zeytin ağacı eski yerlerine dikmek zorunda kaldı. Uzmanlar uygulamanın zeytinciliğe aykırı olduğunu belirtti.

Zeytin ağaçlarının taşınmasının zeytincilik kanuna aykırı olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal Akkemik, “Ağaç taşıma işlemi aslında uygulanan bir işlem. Kent ağaçları ön hazırlıkla taşınabiliyor. Ama zeytincilikte biraz durum farklı. Üretim varsa, 3 kilometre yakınına tesis yapamazsınız. Kanun çok açık… Yani kanuna aykırı. Böyle bir ortamda zeytin ağaçları sökülüp başka bir yere götürülemez. Götürülen yerin uygunluğu çok önemli. Taşınma esnasında kurallara uyulması gerekiyor. Bunlar uygun olsa bile ağaç başka yere taşındığında yaşayamayabiliyor” dedi.

Sökülme işlemi sonrası zeytin ağacının veriminin düşeceğini söyleyen Prof. Dr. Akkemik, “Zeytinlerin taşınan yeri uygun olsa bile her ağacının tutması yani meyve vermesi kolay değil. Sökülme işlemi zeytin ağacına zarar verir. Sökülme işleminde kökler kopuyor. Gövdesi zarar görüyor” diye konuştu.