Prof. Dr. Ümit Özdağ, 29 Mayıs'ta Ayyıldız Hareketi'ni başlatacak

T24 Haber Merkezi

Ayyıldız Hareketi Lideri Bağımsız İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi’ni ve yeni partisinin yürüyüşünü 29 Mayıs’ta Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ziyareti ile başlatacak.

Hoca Ahmet Yesevi, tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanını taşıması sebebiyle Türk-İslam alemi için önemli bir isimdir.



Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet adıyla yüzyıllar sonra derlenecek olan Hikmetleri aracılığıyla Türklere İslam’ı kolaylaştırarak benimsetmiştir.

29-31 Mayıs’ta Kazakistan ziyareti kapsamında Özdağ ve beraberindeki heyet, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne ziyarette bulunacak.