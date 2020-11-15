Prof. Dr. Tütün: Artık "Sürü bağışıklığına bırakıyorlar" diye düşünüyorum, salgın kontrolden çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tütün, Koronavirüs salgınında aşı haberleriyle birlikte tedbirlere uyumun azaldığına dikkat çekerek, “Aşı konusunda konuşulan konular hâlâ biraz havada. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Aşı olsa da olmasa da salgın kontrolden çıktı” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Tütün, hastalığı atlatan kişilerde bir antikor oluştuğunu belirterek, “Ancak bir süre sonra bu antikor kayboluyor. Bu kayboluş sonrasında aşı ne kadar etkili olacak bunu bilmiyoruz. ‘Her 2-3 ayda bir aşı tekrar gerekecek mi?’ gibi sorular var. Ayrıca bunun mali bir süreci var. Türkiye karşılayabilecek mi?” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın temaslı olan ancak semptomu olmayan kişilere test yapılmamasına ilişkin genelgesine değinen Tütün, “Zaten başından beri böyleydi. Çünkü ellerinde artık malzeme kalmadı. Salgın kontrolden çıktı” diye konuştu. Avrupa’da, İran’da günlük vakaların 40 bin civarında, ölümlerin 400 civarında olduğunu söyleyen Tütün, “Bize bakınca, ölen 80 kişi, günlük vakalar 2 bin civarında. Bu genel istatistiğe uymuyor. Artık ‘Sürü bağışıklığına bırakıyorlar’ diye düşünüyorum. Aşı olsa da olmasa da salgın kontrolden çıktı” ifadelerini kullandı.