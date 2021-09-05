Prof. Dr. Tufan Tükek: Sahte PCR raporları verildiğini duyuyoruz, bu işin bazı kriterleri olmalı

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "1.5 yıldır merdiven altı tabir edilen bazı yerlerde, sahte PCR raporları verildiğini duyuyoruz. Parasını veriyorsun, istediğin sonucu alıyorsun. Pazartesi’den itibaren başlayacak uygulama bu dolandırıcıların ekmeğine yağ sürebilir, çoğalabilirler. O nedenle bu işin bazı kriterleri olmalı. Bakanlığımızca akredite yerler belirlenebilir; ‘Devlet kurumları ile belirtilen yerler dışında alınan PCR testleri kabul edilmiyor’ denilebilir” dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, “Türkiye’de yaklaşık 15 milyon aşısız var. Haftada 2 kez PCR testi yaptırmanın zorluğunu görenlerden bazıları aşı olacaktır. Bunlar aslında ikna edilebilecek düzeyde olduklarımız. Aralarında katı olanlar da var. Onlar direnç göstereceklerdir” diye konuştu.

Aşısız öğrencilere PCR testi yapılması zorunluluğunun kendilerine de tebliğ edildiğini belirten Prof. Dr. Tükek memleketlerinde olan yabancı uyruklu öğrenciler dışında aşısız kimsenin kalmadığını belirterek “Yine de varsa muhakkak PCR testi yapacağız. Anlamadığım aşının varyantlara karşı koruyuculuğu %90. Bu az bir rakam değil. Neden çekiniyoruz ki?” ifadesini kullandı.