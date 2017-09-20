Prof. Dr. Tayar: Beslenme çantalarına aman dikkat

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Tayar, yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle, aileleri öğrenciler için hazırladıkları beslenme çantası konusunda uyardı, tavsiyelerde bulundu.

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, yeni başlayan eğitim- öğretim yılı nedeniyle ebeveynleri, öğrenciler için hazırladıkları beslenme çantası konusunda uyardı. Dengeli beslenme alışkanlığının çocukluktan başlayarak geliştiğini ve bunun beslenmeye göre kişiyi olumlu veya olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Tayar, özellikle ilkokul dönemindeki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için tüm öğünlerini doğru bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Bunun için de öğrenciler için hazırlanan beslenme çantasının çok önemli olduğuna dikket çeken Prof. Dr. Tayar, \"Teneffüs aralarında kantinlerden alınan abur cuburlar yerine çocukları beslenme çantasındaki sağlıklı besinlere yönlendirmek çok daha önemlidir. Okul idarecileri ve sınıf öğretmenlerinin de çocukları evden yiyecek getirmek konusunda yönlendirmesi yararlı olacaktır\" dedi.

BESLENME ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALI?

Sağlıklı gelişme için öğrencilere hazırlanacak beslenme çantasında olması gerekenleri de açıklayan Prof.Dr. Mustafa Tayar, şunları söyledi:

\"Beslenme çantası hazırlarken en çok neye dikkat edilmeli sorusunun ilk yanıtı, gıdaların korunması ve hijyendir. Gıdalar çabuk bozulur, örneğin et ve balık ürünlerinin dayanma süresi 1-2 saattir. Üstelik sadece bu ürünler değil, saatler boyunca bekleyen pek çok yiyecek bakteri üretmeye başlar. Bunun önüne geçmenin yolu ise uygun saklama kaplarını tercih etmektir. Gıda mevzuatına uygun malzemeden yapılan, hava geçirmeyen, sıvı sızdırmayan kaplar tercih edilmelidir. Ürün olarak süt, peynir ve yoğurt gibi önemli süt ürünlerinin beslenme çantalarında mutlaka yer almalıdır. Beslenme çantasında olmazsa olmazlardan bir diğeri ise meyve ve sebzelerdir. Taze meyve ve sebzeler günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Ancak meyvelerin tek parça halinde dilimlenmemiş ve kabukları soyulmamış olarak beslenme çantasına eklenmesi oldukça önemlidir. Kuru meyveler, fındık, badem, ceviz, ev yapımı börekler ve kekler beslenme çantasına konulabilir. Beyaz peynir veya kaşar peyniriyle hazırlanmış ve içine domates, biber, marul, maydanoz, salatalık eklenmiş sandviçler, kepekli veya tam buğday ekmeği tercih edildiğinde tokluk hissi de daha uzun süre devam ettirecek bir tercih olacaktır. Doyurucu ve atıştırmalık gıdaların yanı sıra çocukların suya ihtiyaç duydukları anda hemen tüketebilmeleri ve su içme alışkanlığı edinmeleri için mutlaka beslenme çantalarında suyun bulundurulması gerekir.\"



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