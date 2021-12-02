Prof. Dr. Taşova: Omicron varyantı daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Güney Afrika'da ortaya çıkan 'Omicron' adı verilen yeni varyantın daha hızlı yayılacağını ve özellikle aşı yaptırmayanları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Taşova, "32 tane mutasyonu barındıran 'Omicron' varyantı, 'Delta' gibi bütün dünyada yayılacak, ülkemize de gelecek. Tek çare, tüm dünyanın hızla aşılanmasıdır" dedi.



Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Omicron' varyantı ile ilgili konuştu. Varyantın 32 mutasyon barındırdığını belirten Prof. Dr. Taşova, bu nedenle hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı yayılacağını belirtti. Bu varyanta karşı zengin ülkelerin yeni strateji geliştirmesi gerektiğini kaydeden Taşova, "Tekrar yatak sayılarımızı gözden geçirerek, yoğun bakım sayılarımızı artırma yoluna gidiyoruz. Bu bir salgın, bu da afet demektir. Afette de elimizdeki tek silah; aşıdır. Bu sadece Türkiye ile İngiltere'nin aşılanması ile olmaz. Bir varyant daha çıktı ve çıkmaya devam edecek. Varyantlar her zaman var zaten ancak 32 tane mutasyonu barındıran bu son varyant 'Omicron', Afrika'dan çıktı. Aşının en az olduğu yer. Özellikle zengin ülkelerin aşılama yönünde bir strateji geliştirmesi gerekiyor çünkü bir sonraki varyant çok daha tehlikeli olabilir" diye konuştu.



'Omicron' varyantının içinde barındırdığı mutasyonlar nedeniyle çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, "Muhtemelen ülkemize de gelecek ve 'Delta' gibi bu varyant da bütün dünyada yaygın olacaktır. Verilerin birikmesi gerekiyor ama şu an elimizdeki bilgilere göre çok ağır seyretmiyor. Belirtiler aynı, değişen bir şey yok. Önemlisi olan noktası; daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle aşısızlar ya da antikor seviyesi düşenler, bundan daha fazla etkilenecektir. 'Omicron' varyantına aşılar etki ediyor. Pfizer aşısında 3'üncü doz olunursa daha koruyucu olacağına yönelik açıklama yaptı. Bunlar sevindirici, artı taraflar ama bir dahaki varyantın içine girecek mutasyonla daha ağır olup olmayacağı yönünde bir garantimiz yok. O yüzden sadece şehrimiz, ülkemiz değil bütün dünyanın hızlıca immün hale gelmesi, aşılanması gerekiyor" dedi. (DHA)