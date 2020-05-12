Prof. Dr. Sevil Atasoy: Koronavirüs'ten kaynaklanan ölümlerde mutlaka otopsi yapılmalı

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen hastalara mutlaka otopsi yapılması gerektiğini savundu. Atasoy, "Şu anda bulgu açısından hiçbir şey yok. Eğer yapmadan defnediliyorsa çok büyük bir hata, çünkü ancak bu şekilde iç organların histopatolojisi ile mikrobun yaptığı harabiyeti çok daha iyi anlayabileceğiz ve hangi organları tuttuğunu ve ne şekilde tuttuğunu anlayacağız." düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Üsküdar Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan ‘Bilimden Sağlığa Korona Özel’ programında ifadelerini bugünkü köşesine taşıdı.

Virüsleri önceden tespit edilebilecek dedektörlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Atasoy, “Bunun hayatımızda her zaman olacağını bilmek, bunu süratle tespit edebilecek yerli ve milli dedektörler imal etmek, eşzamanlı olarak bitkilere, hayvana ya da insana yönelik herhangi bir biyolojik saldırıyı saniyeler içinde tespit edebilecek dedektör yapabilmemiz lazım. Bunun teknolojisi olabilir çünkü çalışanlar var. O nedenle çabuk fark edebilmek, herkese çabuk haber verebilmek, herkesin kendini koruyacak ne gerekiyorsa, maske, gözlük, eldiven ve kıyafet yanında bulunmasını sağlayabilmek lazım. Nasıl bir deprem çantası varsa, aynı şekilde bunlara karşı kendimizi o anda koruyacak bir şey lazım” görüşünü savundu.

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