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Kültür-Sanat

Prof. Dr. Selçuk Basa'nın üçüncü albümü çıktı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÇENE cerrahisinde dünya çapında başarılara imza atmasının yanı sıra müzisyen kimliğiyle de dikkati çeken Prof

13 Mart 2018 14:32

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÇENE cerrahisinde dünya çapında başarılara imza atmasının yanı sıra müzisyen kimliğiyle de dikkati çeken Prof. Dr. Selçuk Basa’nın üçüncü albümü “4 Mevsim 1 Hikaye” yayınlandı.
Latin, caz, balad ve etnik tınıların yoğun olarak hissedildiği parçalardan oluşan albümde tüm şarkıların müziği ve 4 parçanın sözleri Prof. Dr. Selçuk Basa’ya ait. Albümün “Son 4’lük” adlı şarkısının sözlerini yazan Celil Nalçakan, bu parçada sanatçıya söz ve yorumuyla eşlik ediyor. Albümün düzenlemelerini Burçin Büke yaparken, mix ve mastering ise Erim Arkman imzası taşıyor. Selçuk Basa albümdeki şarkıları söylerken, bazı parçalara guitalele ve bas klarinetle eşlik ediyor. Albümde, piyanoda Burçin Büke, kontrbasta Baran Say, davulda Erhan Seçkin, klasik gitarda Erdinç Şenyayalar, saksafon ve neyde Gürtuğ Gök, perküsyonlarda Mehmet Akatay ve Cengiz Ercümer, çelloda İndira Mas, vokallerde ise Güvenç Dağüstün, Özge Fışkın ve Celil Nalçakan yer alıyor.

ALBÜMÜN TANITIM KONSERİ YAPILDI
“4 Mevsim 1 Hikaye” albümünün tanıtım konseri, dün akşam Nişantaşı’nda bir mekanda gerçekleşti. Prof. Dr. Selçuk Basa’nın albümdeki şarkıları canlı olarak ilk kez seslendirdiği gecede sanatçının yakın arkadaşları ve ünlü isimler yer aldı. Basa’ya sahnede, Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan eşlik etti.


 

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