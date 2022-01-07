Prof. Dr. Saltık: Karantina süresinin indirilmesi akla politik sebepleri, ekonomik kaygıları getiriyor

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Karantina sürelerinin yedi güne indirildiği duyuruldu ama bu kararın gerekçesi ortaya konmadı. Bu da akla politik sebepleri, ekonomik kaygıları getiriyor" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Saltık, "İki varyant dolaşıyor. Omicron varyantı, Delta ile karşılaştırıldığında 70 kat daha bulaştırıcı. Omicron varyantı da beklenmedik mutasyonlarla farklı karakterler kazanabilir ve yeni bir varyant olarak önümüze çıkabilir. Bu da daha ağır bir tabloya neden olabilir. Hızlı hasta artışı olduğu için yoğun bakımlar da dolacak. Bu da sağlık kuruluşları için büyük risk. Bulaş sağlıkçılarda da artar ve hizmet dışı kalırlarsa sorun büyür." diye konuştu.

Saltık şu ifadeleri kullandı:

“Karantina sürelerinin yedi güne indirildiği duyuruldu ama bu kararın gerekçesi ortaya konmadı. Bu da akla politik sebepleri, ekonomik kaygıları getiriyor. Türkiye’de son üç haftadır iyileşenlerin üç katı yeni olgu var. Hasta sayısı artıyor. İktidar bundan ürküyor. Bir gerekçe de insanlar pozitif çıktıklarında karantinada kalacakları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Belki bu nedenle karantina süresi bir haftaya indirildi.

Türkiye başta ölü aşı (inaktif) ile değil, mRNA teknolojili BioNTech ile aşılamaya başlamalıydı. Bugün beş doz aşıdan söz etmezdik. Üçüncü aşı diyecektik. Türkiye’de üç aşı olanların toplam sayısı 20 milyon. Gerçek anlamda toplum bağışıklığı henüz dörtte bir düzeyinde. Herkesin ‘Böyle salgın yönetimi olmaz’ demesi gerekiyor"