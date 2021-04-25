Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarına dikkat çekerek, "Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli!" çağrısını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, köşesinde Saltık'ın düşüncelerine yer verdi. Saltık, "Sayısal veriler dehşet vericidir. Salgın yönetiminde son derece başarısız bir tablo tartışmasız olarak ortadadır. Aynı yöntemler sürdürülerek farklı sonuçlar alınamaz. İktidar, pandemi ortamını her tür muhalefeti baskılamak için kullanmaktadır. Bu yaklaşım etik dışıdır ve kabul edilemez. Hukuka, ahlaka, insan haklarına aykırıdır ve derhal sonlandırılması zorunludur. Masum insanların salgına kurban verilmesi temelli bir siyaset asla inşa edilemez." görüşünü savundu.

Saltık şu ifadeleri kullandı:

"4 hafta boyunca %95'ler düzeyinde tam kapanmaya gidilmelidir! Olabildiğince aşı sağlanmalı (halen 10 aşı dünyada acil kullanım onayı aldı) ve 4 hafta kapanmada olağanüstü seferberlikle yaygın aşılama yapılmalıdır. Yine bu sürede yaygın aktif sürveyans uygulanarak burun sürüntü örnekleri alınmalı ve toplumda saklı – gizli taşıyıcılar bulunarak evlerinde değil karantina mekânlarında gözetime alınmalıdır.

Sahra hastaneleri açılmalı ve 1. basamak sağlık hizmetleri hızla güçlendirilmelidir. Gereksinimli kitlelere sosyal devlet desteği mutlaka verilmelidir…”