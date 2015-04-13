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Prof. Dr. Rennan Pekünlü tahliye oluyor

Pekünlü, 27 Kasım'da, "Evren ve Evrim" başlıklı son dersini vererek ceza evine girmişti

13 Nisan 2015 21:55

27 Kasım'da son dersini vererek ceza evine giren Prof. Dr. Rennan Pekünlü, 16 Nisan Perşembe günü şartlı tahliyeyle serbest bırakılacak. Pekünlü, 2001 yılında fakülte binasına girmelerine izin vermediği türbanlı öğrencilerin şikayeti üzerine "öğrenim özgürlüğünü engellediği" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

soL Haber Portalı'ndan Ahmet Çınar'ın haberine göre, İzmir Ege Üniversitesi’nde, türbanlı öğrencilerin şikayeti üzerine “Öğrenim özgürlüğünü engellediği” gerekçesiyle aldığı 2 yıl 1 aylık cezası Yargıtay tarafından onanan Prof. Dr. Renan Pekünlü, şartlı tahliyeyle 16 Nisan Perşembe günü salıverilecek. Pekünlü, 27 Kasım 2014’te, “Evren ve Evrim” başlıklı son dersini vererek Foça Cezaevi’ne girmişti. 

 

Pekünlü neden cezaevindeydi?

 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimi ve Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Renan Pekünlü, 2001 yılının Mart ayında fakülte binasına türbanıyla girmek isteyen öğrencilerine tutanak tutup izin vermeyince, YÖK’e şikayet edildi. Bunun üzerine, YÖK de, izne rağmen türbanlı öğrencilerini almayan Renan Pekünlü, hakkında “Öğrenim özgürlüğünü engellediği” gerekçesiyle şikayetçi olunca, 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bu davadan Pekünlü’ye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı. “Anayasa’ya aykırılık ve adil yargılama hakkının engellendiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine Prof. Dr. Renan Pekünlü için, AİMH’e başvuruldu ancak bu süreç devam etmesine rağmen, hakkındaki cezanın onanmasından dolayı, infazı ertelenmedi, cezaevi süreci başladı.

 

Bir dava daha açıldı

 

Yaklaşık dört buçuk aydır Foça Cezaevi’nde kalan Prof. Dr. Pekünlü’nün avukatı Murat Fatih Ülkü soL’a yaptığı açıklamada, “Müvekkilim Sayın Prof. Dr. Pekünlü, şartlı tahliyeden yararlanarak cezaevinden çıkacak. Bundan sonra bir süre belli periyotlarda imza verecek. Ancak hocamız, başka 4 türbanlı öğrencinin şikayeti üzerinde aynı suçlamalarla İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam ediyor. 7 Mayıs’ta duruşması var” dedi.

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